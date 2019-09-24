الحركة الوطنية يدعم وجود كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم الأداء القنوات

أكد المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على اهمية وجود كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم أداء القنوات الإعلامية، ويكشف اية أكاذيب أو تزييف للحقائق، وذلك فى ظل الحرب الإعلامية الشرسة التى تشنها القنوات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا ضد الدول العربية بغرض خلق الفتنة بين الدول وبعضها وكذلك اطياف الشعب الواحد.



وأضاف أسامة الشاهد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان المتابع للمشهد الاعلامى جيد يجد ان القنوات الارهابية منذ سنوات تدفع الملايين وتجند المرتزقة والخائنيين لإثارة الفتنة والفوضى لضرب الوحدة العربية عبر سلسلة متواصلة من الاكاذيب وفبركة الاخبار والفيديوهات التى ليس لها صلة بالواقع الحقيقى.



وتابع القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المنطقة العربية شهدت خلال الفترة الماضية بالتحديد بعد تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة المصرية، تنسيق وثيق فى مختلف المجالات، إلا انه على مستوى الاعلام العربى لم يكن التنسيق على المستوى المطلوب لذا اصبح ضروريا وضع مبادئ ومعايير تلتزم بها جميع الدول، معقبا:" معظم الدول العربية تجرعت سم القنوات الارهابية وآن أوان الضرب بيد من حديد حفاظا على مقدرات الشعوب من الفتن والشائعات".



وطالب أسامة الشاهد بضرورة ان يكون الكيان التابع للجامعة العربية لتقييم اداء القنوات الإعلامية يضم خبراء الاعلام والسوشيال ميديا وكذلك خبراء مواجهة الشائعات من كافه الدول العربية، مع وضع قوانيين صارمة تعاقب بها اى قناه اعلامية تخالف المبادئ والمعايير التى يضعها الكيان المطلوب انشاءه.



ودعا ملتقى قادة الإعلام العربي إلى إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات الإعلامية، ويكشف أية أكاذيب أو تزييف للحقائق، بحيث يناط بهذه المؤسسة المقترحة الكشف أيضا عن "محاولة إثارة البلبلة وبث الفتن والفرقة بين الشعوب العربية والتدخل في شؤون الدول الداخلية".



ونصت توصيات صادرة عن ملتقى قادة الإعلام العربي الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة على أن "يقوم هذا الكيان بفرض عقوبات أدبية ومعنوية بدءا من لفت النظر والإنذار إلى الإعلان والدعوة لمقاطعة القناة المدانة لعدم مصداقيتها والكذب والتدليس على المواطن العربي".