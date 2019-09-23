38 شركة مصرية لتسويق أوبرا عايدة عالميا.. و90% نسبة الحجز في الأقصر

تستعد محافظة الأقصر لاستضافة أوبرا عايدة التي يحتضنها معبد الملكة حتشبسوت يومي 26 و28 أكتوبر، ومن المقرر أن يتحرك العارضون على أرض المعبد مباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر المستمعون أنهم جزء من العرض، في تجربة فريدة لا تنسى وذلك بعد غياب 22 عامًا.



وأعلن محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق بغرف الشركات السياحية، أن نسب الحجز عروض أوبرا عايدة بلغت 90% حتى الآن وذلك لقيام المسئولين عن التنظيم بعملية التسويق باحترافية كبيرة فى كافة أنحاء العالم، حيث ساهم فى التسويق حوالى 38 شركة سياحة مصرية.



وأوضح أن أسعار تذاكر العرض تبدأ من 100 حتى 750 دولارا، مشيرا إلى أن من المتوقع حضور 4 آلاف سائح للعرضين من جنسيات مختلفة الأمر الذى سوف يرفع نسب الإشغال السياحي بالأقصر وأن السائح الذي يبحث عن تلك العروض الأوبرالية هو سائح من أجود أنواع السائحين وأكثرهم إنفاقًا خلال الإقامة فى البلد المنظمة لتلك العروض المميزة.



جدير بالذكر أن "أوبرا عايدة - الأقصر" يقدمها نحو 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول إمرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ومشاركة حوالي 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء احترافية تصنُعها رُؤية المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم، ذو اللمسة الخاصة في استخدام عناصر الجذب والإبهار.



والعروض هذا العام تشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي ستتألق في سماء الأقصر، وتؤدي دور الأميرة الأثيوبية "عايدة" النجمة الكورية ساي كيونج ريم، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري "راداميس" النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما يكون دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور "أموناصرو" الملك الأثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.