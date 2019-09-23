برلمانى يدعو رجال الأعمال والاستثمار بأمريكا إقامة مشروعات صناعية وزراعية داخل مصر

ناشد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن رجال الأعمال والاستثمار من المصريين بالولايات المتحدة الامريكية استثمار أموالهم فى المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها داخل مصر، مؤكدا أن هناك تيسيرات وتسهيلات كبيرة تقدمها الحكومة المصرية للاستثمار فى مصر فى ظل قانون الاستثمار الجديد الذى أصدره مجلس النواب المصرى.



وقال " أبو جاد " خلال كلمة ألقاها أمام رجال الأعمال والاستثمار والجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن مصر ترحب بجميع أبنائها المصريين بمختلف دول العالم مشيدا بالدور الكبير الذى يقوم به أبناء مصر بالخارج فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية ودحض جميع الاكاذيب والسموم والإشاعات التى تبذلها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



وأشاد النائب حسين أبو جاد، بالترحيب الكبير من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته حاليا فى اجتماعات الأمم المتحدة مؤكدا أن المصريين هنا فى نيويورك تجمعوا من جميع المدن الامريكية لدعم وتأييد سياسات الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والافريقية والدولية.



وأعلن النائب حسين أبو جاد أنه سوف يتبنى إنشاء جمعية خيرية داخل مصر تكون مهمتها التعاون بين مصر والجاليات المصرية بمختلف دول العالم بصفة عامة وداخل الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى مختلف المجالات.