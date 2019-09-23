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تعليم

عميد السن عين شمس: نسعى بقوة لإنجاح قسم اللغة البرتغالية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:56 م
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة: أحمد بيسو
نظمت كلية الألسن جامعة عين شمس اليوم فى الساعة ١٠ صباحا، حفل استقبال الطلاب للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسفيرة البرتغالية مادلينا فيشر، بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأكدت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية خلال الاحتفالية أن الكلية تعمل على قدم وساق لإنجاح هذا القسم وإظهاره بشكل مشرف وتوفير جميع الوسائل التعليمية الحديثة به وإكساب طلابه العديد من الخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل.

مشيرة الى أن تفعيل قسم اللغة البرتغالية يأتي تكليلا لمجهودات الجانبين المصري والبرتغالي، حيث إن كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثل عن الحكومة البرتغالية؛ ليصبح هذا القسم منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم.

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