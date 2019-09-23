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اقتصاد

سيد للأدوية: تطوير الشركة أصبح ضرورة تجنبا لخطر الإغلاق

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
علياء فوزى
قال الدكتور محمود عمرو جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد للأدوية التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة تعمل على تطوير خطوط الإنتاج التابعة لها ذاتيا حيث أصبح التطوير ضروريا وليس رفاهية لتجنب خطر الإغلاق.

وكشف جاد خلال افتتاح مشروعات تطوير الشركة عن التحديات الاقتصادية التى تواجهها "سيد" منها 140 مليون جنيه مديونية لشركة لجمهورية حيث يتم دفع غرامات 20 مليون سنويا، بالإضافة إلى غرامة عدم توريد للشركة المصرية لتجارة الادوية بقيمة 6 ملايين جنيه.

تابع: لدينا اقسام انتاجية مغلقة تسببت فى خسائر 4.5 مليون جنيه نتج عنها 16 مليون جنيه تصنيع لدى الغير فضلا عن سنويا 15 مليون جنيه ضرائب سنويا.

وأشار جاد، إلى التحديات الإنتاجية التى تمثل عبئا على الشركة منها التصنيع لدى الغير مثل شركات "النيل، ممفيس"، ووجود خطوط متهالكة مهددة بالإغلاق مما أثر بالسلب عن التصدير بقيمة 15 مليون جنيه بصافى ربحية للشركة 6 ملايين جنيه.

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