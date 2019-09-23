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اقتصاد

الصادرات والواردات: 1.964 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال أغسطس الماضي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال أغسطس الماضي بنحو 75 مليون دولار لتبلغ 1.964 مليار دولار مقابل 1.619 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن هناك زيادة في قيمة صادرات 6 مجالس تصديرية، حيث ارتفعت صادرات "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية " لتبلغ 77 مليون دولار مقارنة بـ67 مليونا خلال نفس الشهر من العام السابق، كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديري للسلع الهندسية والإليكترونية " لتبلغ 176 مليون دولار مقارنة بـ 166 مليون دولار فى أغسطس 2018.

وأشارت الهيئة إلى أن صادرات "المجلس التصديري للصناعات الغذائية " زادت لتبلغ 197 مليون دولار مقابل 189 مليونا فى نفس الشهر من العام السابق، وبلغت صادرات "المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية " نحو 1.494 مليون دولار مقابل 1.487 مليون دولار خلال أغسطس 2018.

ونوهت إلى أن صادرات "المجلس التصديري للملابس الجاهزة" ارتفعت لتسجل ما قيمته 130 مليون دولار مقارنة بـ 129 مليون دولار في أغسطس 2018، كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديرى لمواد البناء" لتسجل 383 مليون دولار مقارنة بـ 298 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

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