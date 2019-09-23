جيانا فاروق: خطواتى ثابتة وتحقيق ميدالية أولمبية ليس ببعيد

أعربت جيانا فاروق لاعبة المنتخب المصرى للكاراتيه عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في سيرياس A، والتى استضافتها شيلي خلال الفترة من 20 الى 22 سبتمبر الجارى في وزن _61 كجم.



قالت جيانا: "اقتناص الذهبية يطمئننى على مستواى ويضيف نقاطا لتصنيفى عالميا فى ظل منافسة قوية من أبطال اللعبة.. ويؤكد أن تحقيقى لميدالية أولمبية ليس ببعيد، وهو نتيجة مجهود كبير بذلته خلال الفترة الأخيرة.. ودعم لا محدود تلقيته من كل الأطراف فى المنظومة الرياضية".



وجهت جيانا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى وأعضاء مجلس الإدارة وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي، الذي تنتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري لها، وكذلك للكابتن محمد عبدالرجال المدرب الخاص بها وكابتن عمرو سعد مدرب الفتنس.



جاء فوز جيانا عبر سلسلة قوية من المتافسات بالفوز على بطلة إيطاليا 2/0 وفي دور الـ 16 على بطلة اليابان 1/0 وعلى بطلة بيرو في ربع نهائي 3/1 وفي النصف نهائي على بطلة كندا بالترجيح وفي النهائي على بطلة روسيا انا رودينا 5/0.