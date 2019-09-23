نتنياهو يدعو جانتس لتشكيل حكومة وحدة

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يرأس كتلة اليمين، بيني غانتس، الذي يترأس تحالف "ازرق ابيض" إلى تشكيل حكومة تشمل الطرفين كمخرج من الوضع المتأزم بعد الانتخابات العامة في إسرائيل؛ مؤكدا أن الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في ظل هذه الظروف هي حكومة وحدة.



وقال نتنياهو: "لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين وجانتس فشل بالحصول على الأصوات لتشكيل حكومة"، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.



وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتحدث باسم كتلة اليمين التي يبلغ عدد مقاعدها 55 مقعدا، ويدعو بيني جانتس الذي يقف على رأس كتلى "الوسط – يسار" الى الانضمام الى حكومة وحدة تشمل الجانبين بدون استثناء او استبعاد او شروط تبعد أي طرف عن هذا الهدف.