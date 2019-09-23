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منوعات

عطل يضرب واحدًا من أهم تطبيقات هواتف آيفون

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:06 م
آية جمعة
ضرب عطل مفاجئ واحدا من أهم التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون التابعة لشركة آبل الأمريكية.

وأبلغ موقع Downdetect المتخصص في رصد أعطال التطبيقات عن العطل الذي أصاب تطبيق Find my iPhone، كما حدد الموقع أن العطل كان قد بدأ في تمام الساعة 12:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:40 صباحًا في مصر).

ويعمل التطبيق على مساعدتك في إيجاد جهازك الايفون او الايبود تاتش او الايباد إذا فقدتها في مكان ما.

ولاستخدامه، ما عليك إلا تشغيل التطبيق على جهاز آخر يعمل بنظام iOS ودخول نظامه بواسطة الـ ID الخاصة بك، عندها سترى موقع جهازك على خريطة تظهر أمامك تحدد لك موقع تواجد جهازك بدقة.

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