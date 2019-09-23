مصر تشارك فى الاجتماع الدولى لتحالفات التغيرات المناخية

شاركت مصر في الاجتماع رفيع المستوى لتحالفات التغيرات المناخية ومن ضمنه تحالف التكييف الذي تترأسه مصر بالشراكة مع بريطانيا، حيث استعرضت وزيرة البيئة الجهود التي قامت بها مصر لتكثيف التعاون الدولي في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر طرحت 9 مبادرات لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش و18 رئيسا من رؤساء التحالفات التسع للتكيف والقدرة على المواجهة.



وأعربت مصر عن تقديرها لوزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية على جهوده لدفع العمل المشترك بين البلدين فى أعمال التحالف، كما وجهت الوزيرة الشكر إلى أعضاء التحالف من دول بنجلاديش ومالاوي وهولندا وسانت لويس على إسهاماتهم طوال عملية المناقشات الخاصة بالتحالف كما أشادت ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب التنفيذي للأمين العام لدعمهم القيم.



يأتي اختيار هذا التحالف في إطار توحيد الجهود العالمية لمواجهة أثار التغيرات المناخية والوقوف بجانب دول العالم الثالث التي تعتبر الأكثر معاناة من تلك الأثار وتوفير التمويل اللازم لها لكي تواجه هذه المخاطر والتحديات.



"كانت رؤيتنا ولا تزال المشاركة في قيادة تحالف من شأنه تقديم مقترحات ومبادرات ملموسة للقمة وفقًا للرؤية التي وضعها الأمين العام. ولتحقيق هذه الغاية على اتفقنا خلال اجتماعاتنا على عدد من المبادرات التي نعتقد أنها ستحقق المعايير التي حددها الأمين العام. وقد ثبت هذا بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أن ما يقرب من نصف المبادرات التي سيتم تقديمها إلى رؤساء دولنا وحكوماتنا قد طرحها تحالفنا وتتعلق بالتكيف والمرونة".



مصر تفى بالتزاماتها في اتفاق باريس وتؤيد رفع الطموح في ملف التكييف، ولذلك خرجنا بإعلان سياسي فى القمة يركز على تمويل التكييف، ودعم أنشطة الإنذار المبكر والتصدى للكوارث الطبيعية، ودمج التكييف فى الخطط الوطنية وطالبنا الدول المتقدمة بزياده التمويل والذى سنأمل في حشد التمويل الإضافى للتكييف من قبل الدول المتقدمة.



