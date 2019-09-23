يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير

في عام 1952 غنت الفنانة الراحلة شريفة فاضل أغنية يا حلاوة الإيد الشغالة،والتي رسخت فيها لمفهوم العمل وشجعت كل من يقوم بعمل علي أن يؤديه بجد،وأن كل من يبذل العرق في عمله يستحق التحية والتقدير.



هذا المفهوم الذي جاءت به الأغنية رأيناه في المتحف المصري الكبير،حيث قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة هناك وننشر منها 45 صورة،حيث رصدنا خلالها العمال والأثريين والمرممين،وهم يعملون في جد وإجتهاد،ليتحول المكان بما أشبه بخلية نحل.



المتحف مساحته 118 فدانا، فيما تبلغ مساحة المنشآت 170 ألف متر،ومساحة العرض المتحفي 35 ألف متر مسطح مساحات مغلق،وهناك أيضا 55 ألف متر مسطح مساحات مكشوفة،ومساحة المنطقة التجارية والإستثمارية تزيد على 65 ألف متر.



ورصدنا خلال جولتنا العمل الجاري في منطقة الدرج العظيم التي ستشهد وضع 87 قطعة أثار وتماثيل ضخمة،وحتي الآن تم نقل 50 قطعة منها بسواعد أبناء وزارة الآثار،بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وطبقا لتأكيدات مسئولي المتحف،سيتحول المشروع بعد إفتتاحه في الربع الأخير من 2020 إلي منطقة سياحية ثقافية ترفيهية أثرية تراثية تبث للعالم كله رسالة رائعة عن الحضارة المصرية.