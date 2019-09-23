ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:10 م
صدى البلد
علاء المنياوي
في عام 1952 غنت الفنانة الراحلة شريفة فاضل أغنية يا حلاوة الإيد الشغالة،والتي رسخت فيها لمفهوم العمل وشجعت كل من يقوم بعمل علي أن يؤديه بجد،وأن كل من يبذل العرق في عمله يستحق التحية والتقدير.

هذا المفهوم الذي جاءت به الأغنية رأيناه في المتحف المصري الكبير،حيث قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة هناك وننشر منها 45 صورة،حيث رصدنا خلالها العمال والأثريين والمرممين،وهم يعملون في جد وإجتهاد،ليتحول المكان بما أشبه بخلية نحل.

المتحف مساحته 118 فدانا، فيما تبلغ مساحة المنشآت 170 ألف متر،ومساحة العرض المتحفي 35 ألف متر مسطح مساحات مغلق،وهناك أيضا 55 ألف متر مسطح مساحات مكشوفة،ومساحة المنطقة التجارية والإستثمارية تزيد على 65 ألف متر.

ورصدنا خلال جولتنا العمل الجاري في منطقة الدرج العظيم التي ستشهد وضع 87 قطعة أثار وتماثيل ضخمة،وحتي الآن تم نقل 50 قطعة منها بسواعد أبناء وزارة الآثار،بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وطبقا لتأكيدات مسئولي المتحف،سيتحول المشروع بعد إفتتاحه في الربع الأخير من 2020 إلي منطقة سياحية ثقافية ترفيهية أثرية تراثية تبث للعالم كله رسالة رائعة عن الحضارة المصرية.
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير
يا حلاوة الايد الشغالة.. 45 صورة ترصد خلية نحل في المتحف المصري الكبير

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

صدى البلد داخل متحف طنطا بعد افتتاحه لأول مرة منذ 19 عاما.. عرض 2005 قطع أثرية.. أيقونات وتماثيل ولوحات تكشف تاريخ الدلتا

سنوسرت ورمسيس وحتشبسوت.. 20 صورة لقطع أثرية تنقل من التحرير إلى المتحف الكبير خلال أيام

سيلفي مع التاريخ و4000 زائر يوميا.. 100 صورة لانبهار السائحين الأجانب بـ كنوز المتحف المصري

40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي

أنامل ماهرة أعادت بريقها .. 50 صورة لكنوز الملك الذهبي في معامل ترميم المتحف الكبير

ترشيحاتنا

حقيقة أم خيال.. السماح لغير المحجبات بالسير في شوارع السعودية

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

عطل يضرب واحدًا من أهم تطبيقات هواتف آيفون

هبوط معدل اللياقة.. محسن صالح يكشف أخطاء الأهلى فى مباراة السوبر

رونالدو وميسي وفان دايك .. ماذا قدم الثلاثي قبل توزيع جوائز The Best

ريهام عبد الغفور تحرج أحد متابعيها بسبب مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

درة تخطف الأنظار بفستان ملفت فى الجونة

مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يخطفان الأنظار في حفل Emmy awards .. صور