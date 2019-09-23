مصر تضع المبادرة الأفريقية للتكيف على رأس مبادرات مواجهة التغيرات فى قمة المناخ

أكدت وزارة البيئة أن مصر قدمت العديد من المبادرات الطموحة لزيادة التعاون بين دول العالم فيما يتعلق بالتكيف ومواجهة آثار التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن مصر تضع المبادرة الأفريقية للتكيف على رأس مبادرات طموحة لمواجهة التغيرات المناخية.





وأعربت الوزارة خلال قمة العمل المناخي 2019 التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن التزام مصر الكامل بالعمل المناخي في إطار تحالف التكيف والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.





وقال وزارة البيئة في كلمتها بالقمة: "لدينا مجموعة طموحة من المبادرات التي نحتاجها لتلبية احتياجات التكيف والمرونة وخاصة للمستقبل وتم وضع خطة واضحة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة تعتمد في الأساس على زيادة التمويل والدعم للدول النامية التي تعاني بشدة من أثار التغيرات المناخية".





وشددت وزارة البيئة على أن مصر تدعم دائما العمل الجماعي الدولي كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام في 2015 خلال مؤتمر الأطراف بباريس عام 2015 بإطلاق مبادرة الإفريقية للتكييف والتي تعتمد على حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الإفريقية لمساندتها على مواجهة التغيرات المناخية التي تعاني بشدة من أثارها السلبية وتحدد مطالب وشواغل الدوله الإفريقية من ضمنها نظام الإنذار المبكر، والحصول على التمويل ، وضع خطط الوطنية التكييف مع حزم استثمارية للقطاع الخاص.





وأكدت أن قمة العمل المناخي تعتبر فرصة جيدة للعمل من أجل التصدى التغير المناخي والجميع يشارك فيها القطاع الخاص مثل شركة مارس الشيكولاته لمسئولياتها اتجاه الكوكب والمجتمع المدنى والطلاب والخبراء والحكومات ، وفرصة للدول لرفع سقف فى مجال التكييف مغ تغيرات المناخية وزيادة الدعم والتمويل للدول النامية لتعزيز قدراتها على مكافحة أثار التغيرات المناخية.



