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حوادث

رشوة التموين.. تأجيل محاكمة رئيس مجلس ادارة القابضة للصناعات الغذائية وآخرين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:58 م
محاكمة
محاكمة
أحمد مهدي - رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل حكمها على علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.

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