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حملات تموينية بالغربية لردع المخالفين من بائعي المحلات التجارية.. المحافظ يعلن تحرير 639 مخالفة تموينية خلال 10 أيام.. ومدير الأمن يوجه بدعم بمعارض كلنا واحد لمواجهة غلاء الأسعار ..صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:37 م
حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية
أحمد على
- تدشين حملات تموينية لمواجهة السلع المغشوشة والرقابة على المحلات التجارية بطنطا والمحلة 
- محافظ الغربية: تحرير 639 مخالفة تموينية خلال عشرة أيام بمولات تجارية
- مدير أمن الغربية يوجه بدعم معارض "كلنا واحد" بالسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية استمرار الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع المغشوشة ومواجهة الخارجين عن القانون من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية تيسيرا لتخفيض الأسعار لكافة المواطنين وذويهم ومواجهة ظاهرة جشع التجار ومغالاتهم فى أسعار السلع الغذائية.

وأصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته بالاستمرار في شن الحملات التموينية المفاجئة على المحال التجارية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك في إطار الحرص على ضبط الأسواق من توافر كافة المعروضات بكميات كافية وفى صورة جيدة وعدم المغالاة في أسعارها.

وقامت مديرية التموين بالغربية بتشكيل حملات تموينية مكثفة أسفرت عن تحرير 639 مخالفة تموينية في الفترة من 11-19 /9 / 2019.

ففي مركز ومدينة طنطا تم تحرير 140 مخالفة تموينية نتيجة المرور المفاجئ على مستودعات الغاز والمحال التجارية عبارة عن (49 مخالفة بالمخابز - 91 مخالفة بالأسواق ) .

وفى مركز ومدينة المحلة الكبرى تم تحرير 92 مخالفة تموينية تمثلوا في (44 مخالفة بالمخابز – 48 مخالفة بالأسواق).

أما في مركز ومدينة كفر الزيات تم تحرير 84 مخالفة تمثلوا في (18 مخالفة بالمخابز – 66 مخالفة بالأسواق) .

بينما في مركز سمنود تم تحرير 38 مخالفة تموينية تضمنوا ( 16 مخالفة بالمخابز - 15 مخالفة بالأسواق - 7 مخالفات بمحطات الوقود ) .

كما تم تحرير 46 مخالفة بالمخابز في مركز زفتي ، أما في مركز السنطة تم تحرير 33 مخالفة تضمنوا (18 مخالفة بالمخابز - 15 مخالفة بالأسواق ) .

وفى مركز ومدينة بسيون تم تحرير78 مخالفة تموينية تمثلوا في (39 مخالفة بالمخابز – 38 مخالفة بالأسواق – مخالفة بمحطات الوقود ) بينما تم تحرير 37 مخالفة تموينية بمركز قطور تضمنوا (31 مخالفة بالمخابز – 6 مخالفات بالأسواق ) .

كما أسفرت حملات مديرية التموين أيضًا عن ضبط 91 مخالفة تمثلوا في (36 مخالفة بالمخابز - 53 مخالفة بالأسواق – 2 مخالفة بمحطات الوقود ) فيما أسفرت هذة الخالفات عن ضبط (تجميع 11 شيكارة دقيق - 124 كجم لحوم وأسماك منتهية الصلاحية – 20 لتر بنزين مجمعة – 25 أسطوانة بوتجاز مجمعة – 6000 رغيف بلدى مدعم ) .

من جانبه؛ أكد محافظ الغربية أن هذه الحملات تستهدف محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وعدم مغالاة الأسعار عليهم.

من ناحية أخري أصدر اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية توجيهاته للعميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بضرورة متابعة ودعم أعمال معارض السلع التموينية تحت شعار "كلنا واحد " والمنتشرة على مستوي ميادين طنطا والمحلة والسنطة وبسيون وكفرالزيات وزفتي .

وشدد مدير الأمن فى توجيهاته على ضرورة توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة تترواح ما بين "30 – 50 " % لمواجهه ظاهرة جشع التجار على مستوي قري ومراكز المحافظة .
حملات تموينية بالغربية لردع المخالفين من بائعي المحلات التجارية.. المحافظ يعلن تحرير 639 مخالفة تموينية خلال 10 أيام.. ومدير الأمن يوجه بدعم بمعارض كلنا واحد لمواجهة غلاء الأسعار ..صور
حملات تموينية بالغربية لردع المخالفين من بائعي المحلات التجارية.. المحافظ يعلن تحرير 639 مخالفة تموينية خلال 10 أيام.. ومدير الأمن يوجه بدعم بمعارض كلنا واحد لمواجهة غلاء الأسعار ..صور
حملات تموينية بالغربية لردع المخالفين من بائعي المحلات التجارية.. المحافظ يعلن تحرير 639 مخالفة تموينية خلال 10 أيام.. ومدير الأمن يوجه بدعم بمعارض كلنا واحد لمواجهة غلاء الأسعار ..صور
حملات تموينية بالغربية لردع المخالفين من بائعي المحلات التجارية.. المحافظ يعلن تحرير 639 مخالفة تموينية خلال 10 أيام.. ومدير الأمن يوجه بدعم بمعارض كلنا واحد لمواجهة غلاء الأسعار ..صور

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