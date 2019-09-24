أهمها عدم التدخل في الشئون الداخلية.. برلماني يطالب بوضع ميثاق الشرف الإعلامي العربي

أيد النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب دعوة قادة الإعلام العربي إلى إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات الإعلامية، ويكشف عن أية أكاذيب أو تزييف للحقائق، على ان يتم تطبيقه على اكبر نطاق ممكن سواء كانت القنوات موجودة فى المنطقة العربية او خارجها.



وطالب خالد حنفى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، بضرورة وضع ميثاق الشرف الإعلامي العربي، والذي يحدد ضوابط الضوابط العامة للمادة الاعلامية التى تقدمها القنوات، على ان يكون أهم هذه الضوابط (المصداقية، عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، حق النقد البناء الذى كفله الدستور)".



وتابع خالد حنفى: يجب ان يعمل الكيان- حال إنشائه- على التنسيق المتواصل مع شبكة الاتصالات الدولية والمنظمات المسئولة عن بث القنوات على ان يتم وقف بث اى قناة تخالف ميثاق الشرف الاعلامى العربى".



ودعا خالد حنفى، ملتقى قادة الإعلام العربي إلى إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات الإعلامية، ويكشف أية أكاذيب أو تزييف للحقائق، بحيث يناط بهذه المؤسسة المقترحة الكشف أيضا عن "محاولة إثارة البلبلة وبث الفتن والفرقة بين الشعوب العربية والتدخل في شؤون الدول الداخلية".