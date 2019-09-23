هند صبرى تحتفل بتحطيم الفيل الأزرق 2 الرقم القياسي لإيرادات الأفلام

احتفلت النجمة هند صبري بتحطيم فيلم " الفيل الأزرق للرقم القياسى فى تحقيق الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، حيث حقق حتى الآن 100 مليون جنيه منذ عرضه.



وعلقت هند علي الصورة :" لقد حطمنا الرقم القياسي التاريخي .. في كل العصور بتاريخ الأفلام الأكثر ربحا".



وأضافت :"خالص الشكر لكل شخص منكم أينما كنت بالعالم العربي للذين شاهدوا فيلم الفيل الأزرق".



فيلم "الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد والمآخوذ عن روايته الفيل الأزرق، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".