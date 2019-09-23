نتنياهو يقترب.. الرئيس الإسرائيلي ينهي مشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة

انتهى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ظهر اليوم الإثنين، من المشاورات التي دعا إليها تمهيدا لتسمية النائب الأوفر حظا ليُكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة حيث حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على 55 توصية، مقابل 54 توصية لرئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني جانتس، على أن يجتمع مساء اليوم بهما، بحسب ما ذكر موقع "عرب 48".



وأوصى لصالح نتنياهو الليكود و"إلى اليمين" و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، بينما أوصى لصالح جانتس القائمة المشتركة و"المعسكر الديمقراطي" وتحالف العمل و"غيشر". في حين امتنع التجمع الوطني الديمقراطي عن التصويت لصالح أي من المرشحين.



وكشفت مصادر رفيعة للقناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي، عن تقديراتها أن يكلف ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد عقده جلسة ثلاثية ينضم إليها جانتس.



ومن المقرر أن يصدر ريفلين قراره النهائي بعد غد، الأربعاء بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.



وبعد انتهاء المشاورات، دعا نتنياهو منافسه جانتس مجددا إلى تشكيل حكومة مشتركة مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لتشكيل الحكومة هي الحوار لتشكيل حكومة وحدة".



ويشكك محللون وصحافيون من قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة خلال مهلة الـ28 يومًا التي يمنحها ريفلين له. وعند انتهاء هذه المهلة، يحق لريفلين تمديدها بـ14 يوما، ويحق له، كذلك، إجراء مشاورات أخرى لتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.



إذا فشل المكلف الأول المنوط به تشكيل حكومة بالمهمة، حتى مهلة قدرها أربعة أسابيع تنتهي في الـ23 من أكتوبر المقبل، سيتعين على ريفلين تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وعلى الرغم من التلميحات التي صدرت عن ريفلين سابقا بأن "تمديد هذه المهلة، لـ14 يوما آخر، لن يكون تلقائيا كما كان الحال في الانتخابات السابقة"، غير أن موافقته على التمديد قد تمنح المكلف مهلة إضافية تنتهي في السادس من نوفمبر المقبل.



وخلال هذه المهلة، إذا فشل المكلف الأول بتشكيل الحكومة في المهمة، يكون قد استنفد فرصه. وفي هذه الحالة تمنح للرئيس الإسرائيلي ثلاثة أيام أخرى للتشاور مع الكتل البرلمانية، وفي التاسع من نوفمبر، سيتم تكليف مرشح ثان بتشكيل الحكومة.



يمنح المرشح الثاني، بموجب القانون الإسرائيلي، مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، وإذا فشل في مهمته، سوف تمنح الكنيست مهلة ثلاثة أسابيع لتسمية مرشح ثالث لتشكيل الحكومة، غير أن النظام البرلماني في إسرائيلي المرتكز على أحزاب صغيرة، لا يترك خيارا ثالثا أمام الرئيس الإسرائيلي، ليكلفه في هذه المهمة.



وعند استنفاد كل الحلول القانونية، تنتهي فرصة الكنيست بتسمية مرشح ثالث في 28 ديسمبر المقبل، وحينها سيتم حل الكنيست، والدعوة لانتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس.