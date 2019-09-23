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ملفات

انتصار جديد .. مصر تنجح في تغيير أجندة العمل الدولي للتغيرات المناخية خلال قمة 2019 .. 107 دول تنضم للقاهرة لدعم التكيف .. و73 منظمة دولية تنضم لحماية المناخ

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:48 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
حنان توفيق
وزارة البيئة:
= مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع على التحول التنموي
= مصر قدمت إعلانا سياسيًا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن أولويات التمويل

نجحت مصر خلال مشاركتها في قمة المناخ 2019 في نيويورك في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية، ووضع التكييف على قائمة قمة المناخ خاصة بانضمام 107 دولة إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة البيئة في بيان لها أن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع على التحول التنموي في كافة المجالات لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية لكن ما يحدث حاليا في العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد يطلق عليه التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضحت وزارة البيئة أن مصر قدمت إعلانا سياسيا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن الأولويات التي سيتم توفير التمويل لها خاصة أن 107 دول من أصل 190 دولة قامت بالانضمام إلى الإعلان السياسي الذي اقترحته مصر بهذا الشأن مضيفة أن 73 منظمة دولية انضمت أيضا إلى الإعلان السياسي للتكييف لبذل مجهود إضافي للتصدى لتغير المناخ.

وتترأس مصر حاليا مع بريطانيا التحالف الدولي إضافة إلى رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي وتقوم بالفعل حاليا بتغيير الأجندة الدولية للعمل البيئية من خلال وضع موضوع التكيف على أولويات قمة المناخ، كما تترأس مصر الان مؤتمر التنوع البيولوجي والتحالف الدولي للتكيف والقدرة على المواجهة وتثبت أنها قادرة على قيادة العالم في ملفات العمل البيئ بما يخدم مصالح كافة الدول.

وأشارت وزارة البيئة في بيانها إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية من خلال مشاركتها في العديد من المناسبات والمؤتمرات من أجل حشد التمويل اللازم لهذا الملف.

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