مشهد يحبس الأنفاس.. ظهور الرجل العنكبوت الحقيقي يتسلق مبنى شاهق الارتفاع..فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو لشاب صيني يقوم بتسلق مبنى مرتفع ارتفاع شاهق، دون استخدام أي معدات حماية.



وظهر الرجل في المقطع يتحدث في هاتفه المحمول أثناء تسلق المبنى دون أي خوف أو قلق.



وفي الوقت ذاته قد أكدت شرطة المدينة أنها لم تتلق أي بلاغات عن حوادث سقوط أشخاص من أي مباني، الأمر الذي يعني أن الرجل العنكبوت مازال على قيد الحياة ولم يصاب بأي أذى.

