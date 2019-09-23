تدخل جراحي لمحافظ بورسعيد عقب إصابته بجلطة تعرف على التفاصيل

أجرى فريق طبي منذ قليل بمستشفى عطا التخصصي الخيري تدخلا جراحيا عاجلا للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقب إصابته صباح اليوم بجلطة نقل على إثرها إلى المستشفى.



كان الغضبان شعر بآلام شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى وتبين إصابته بجلطة ألزمت تدخلا لتركيب دعامات بالقلب.



وخرج الغضبان منذ قليل من العمليات إلى غرفة العناية المركزة والتي أكد الأطباء المتابعون للحالة استجابتها بشكل مبدئي للتدخل الجراحي ودخولها مرحلة الاستقرار.





وخرج المئات من أهالي بورسعيد على صفحاتهم بمواقع التواصل بتغريدات تمنيا لشفائه العاجل وعودته إلى مكتبه سالما.

