شاهد.. كندة علوش برفقة يسرا.. والجمهور: جمال الماضي والحاضر

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها من مهرجان الجونة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت كندة علوش فى الصورة برفقة يسرا خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى :



" الجمال كله " _ " حلوين..بس كندا زايد وزنك " _ "حلاوة الماضى والحاضر فى الصورة ".

