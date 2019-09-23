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فن

شاهد.. كندة علوش برفقة يسرا.. والجمهور: جمال الماضي والحاضر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:05 م
يسرا وكندا علوش
يسرا وكندا علوش
منار نور
نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها من مهرجان الجونة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت كندة علوش فى الصورة برفقة يسرا خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى :

" الجمال كله " _ " حلوين..بس كندا زايد وزنك " _ "حلاوة الماضى والحاضر فى الصورة ".

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