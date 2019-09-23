رفضت تحديد موعد الإفراج عنها.. إيران تنهي الخطوات القانونية بشأن الناقلة البريطانية

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم الحكومة قوله، اليوم الاثنين، إنه تم استكمال كل الخطوات القانونية الخاصة بالإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو، لكنه لا يعلم موعد الإفراج عنها.



وأدى احتجاز السفينة يوم 19 يوليو، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، إلى تصعيد التوتر في المنطقة في أعقاب هجمات على سفن تجارية أخرى حملت واشنطن طهران المسؤولية عنها.



ونفت إيران مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي وقعت على ممر مائي دولي حيوي لشحنات النفط.



ونسبت وكالة العمال الإيرانية للأنباء إلى المتحدث علي ربيعي قوله "اكتمل العمل القانوني والإجراءات الإدارية للإفراج عن الناقلة الإنجليزية لكن ليس لدي معلومات عن موعد الإفراج عنها".



ونقلت وكالة أنباء فارس عن ربيعي قوله "انتهى العمل القانوني المتعلق بناقلة النفط... وبإمكان الناقلة التحرك وتشير القرارات إلى انتهاء الاحتجاز". ولم يخض في تفاصيل.



وتوترت العلاقات تدريجيا بين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية وإيران من الناحية الأخرى منذ أن أعلنت واشنطن العام الماضي انسحابها من اتفاق عالمي يهدف إلى تقليص برنامج إيران النووي وأعادت فرض العقوبات عليها بهدف وقف صادراتها النفطية.