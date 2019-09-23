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ريا أبي راشد: مهرجان الجونة فخر للوطن العربي.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:52 م
الإعلامية ريا أبي
الإعلامية ريا أبي راشد
ندى فتح الله
قالت الإعلامية ريا أبي راشد، إن مهرجان الجونة السينمائي أصبح الموعد المنتظر على الساحة السينمائية بالوطن العربي.

وأشارت ريا أبي راشد خلال تقرير عرضه برنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" اليوم الاثنين، إلى أن الفنانين أصبحوا دائمًا في حالة تشوق للمهرجان.

وأكدت ريا أبي راشد أنهم فخورين بوجود مهرجان ضخم في الوطن العربي كمهرجان الجونة السينمائي.

ويذكر أن مهرجان الجونة قد انطلق مساء يوم الخميس الماضي بحضور لفيف من الفنانين وأهالي الوسط الفني.

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