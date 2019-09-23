الكرملين: روسيا أمامها ثلاثة أسابيع للرد على مزاعم الوادا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا أمامها ثلاثة أسابيع للرد على مخاوف أبدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) بشأن تلاعب مزعوم في بيانات معمل موسكو.



وقالت الوكالة العالمية في وقت سابق إنها بدأت اجراءات عدم امتثال ضد الوكالة الروسية بداعي وجود "تضارب" في بيانات حصلت عليها من معمل موسكو.



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه على علم بالمسألة لكن سلطات الرياضة في البلاد ستتعامل معها.



وأبلغ الصحفيين "نعلم أن الوادا لديها مجموعة من الأسئلة. تم تحديد مهلة ثلاثة أسابيع للرد على هذه الأسئلة. يتعين الانتظار حتى انتهاء فترة الأسابيع الثلاثة".



واتخذت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قرارا مثيرا للجدل في سبتمبر 2018 برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية بشرط السماح لمفتشين بالوصول إلى بيانات موسكو التي حجبت عن الوكالة الدولية لفترة طويلة.



وتم إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في 2015 بعد صدور تقرير الوكالة العالمية الذي أثبت وجود نظام ممنهج برعاية الدولة لتناول المنشطات.



وقال بافل كولوبكوف وزير الرياضة الروسي إن الوزارة ستتعاون مع الوادا لمعرفة ما حدث لتلك البيانات.



وأضاف في بيان "أبلغونا بأن قاعدة البيانات التي تم تقديمها للوادا تختلف قليلا عن النسخة التي تسلمها خبراء الوكالة العالمية في موسكو في 2019.



وتابع:"سيعكف خبراء في مجال التكنولوجيا الرقمية من الطرفين على تحديد ماهية هذه التناقضات وما يرتبط بها".