مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من خلال حضورها مهرجان الجونة فى دورته الثالثة، وهى ترتدي فستان ذهبى فى فضي.



ظهرت درة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا ذات لون ذهبى فى فضى، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالى.



وقد بلغ سعر جمبسوت درة فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى 2280 يورو، أى ما يعادل 40,822.85 جنيه مصري.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة التى زادت من جمال إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج الخفيفة.