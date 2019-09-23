ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:45 م
درة
درة
أسماء عبد الحفيظ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من خلال حضورها مهرجان الجونة فى دورته الثالثة، وهى ترتدي فستان ذهبى فى فضي.

ظهرت درة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا ذات لون ذهبى فى فضى، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالى.

وقد بلغ سعر جمبسوت درة فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى 2280 يورو، أى ما يعادل 40,822.85 جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة التى زادت من جمال إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج الخفيفة.
درة درة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور

بـ الأوف شولدر وكعب عالى.. إيناس الدغيدي تتألق فى مهرجان الجونة السينمائى

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

ترشيحاتنا

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز

عمرو سعد مع ابنيّ شهيدة حادث دير الأنبا صموئيل

بعد تراجع الدولار.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن تصنيع السيارات في مصر وانخفاض اسعارها

احذفهم فورا .. تطبيقات خطيرة على هاتفك

بعد الفوز على تشيلسي. يورجن كلوب يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

درة تخطف الأنظار بفستان ملفت فى الجونة

مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يخطفان الأنظار في حفل Emmy awards .. صور