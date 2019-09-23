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محافظات

استر وجوز.. 1205 فتيات بقرى المنيا تستفيد من مبادرة الأورمان

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:14 م
حفل زفاف
حفل زفاف
أيمن رياض
أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان عن استكمال الجمعية لمبادرة "أكفل.. استر.. وجوز" حيث تدعم الجمعية في شهر سبتمبر زواج 20 من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة المنيا.

وأوضح أن حملة "أكفل..استر..وجوز" هدفها دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتى تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، وهو نشاط خيرى يأتى فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة.

وأشار إلى أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة المنيا، حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة ( أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية قدمت الدعم منذ بداية العمل فى محافظة المنيا لزواج عدد (1205) فتيات يتيمات، وسعت ومنذ انطلاق عملها الخيرى في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحى حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعى لدعم تزويج الفتيات اليتيمات وإمداد أسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج.

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