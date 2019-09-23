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ديني

ماذا يفعل المأموم إذا سها بنفسه دون الإمام.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:50 م
ماذا يفعل المأموم
ماذا يفعل المأموم إذا سها بنفسه دون الإمام؟
الفكر الديني
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا ما سها المأموم خلف الإمام في صلاة الجماعة ؛ فلا يجب عليه سجود السهو ولا غيره؛ لأنه مقتدٍ بالإمام في صلاته.

واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال يقول صاحبه:« أسهو خلف الإمام فى الصلاة هل أقوم بسجدتي سهو أم أختم الصلاة مع الإمام؟»، بما رُوي عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ».

وأضافت أنه إذا حصل السهو من الإمام ، وجب على المأموم أن يتبعه، إن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم سجود الإمام للسهو سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة؛ وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.

واختتمت فتواها بأن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم, وعند المالكية والشافعية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا.

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