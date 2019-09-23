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رياضة

بالارقام .. حسام حسن أمام الأهلى "12 هزيمة و 5 انتصارات"

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:46 م
حسام حسن
حسام حسن
القسم الرياضي
يحل النادي الأهلي ضيفا على نادي سموحة السكندري اليوم في تمام الخامسة والنصف مساء،على ملعب برج العرب في افتتاحيات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويقود نادي سموحة السكندري، المدرب القدير حسام حسن الذي دائما ما تحمل مبارياته أمام الأهلي طابعا من السخونة والضغط العالي على الفريق المنافس.

ويستعرض صدى البلد أرقام حسام حسن أمام النادي الأهلي:.

لعب حسام حسن أمام النادي الأهلي 23 مباراة ، واستطاع الفوز في 5 مباريات بينما خسر 12 مواجهة ضد الأهلي ، ولم يتعادل مع الأهلي سوى في 5 مباريات فقط.

ويسعى النادي الأهلى إلى الفوز بالمباراة من أجل اعتلاء صدارة القمة بالدوري المصري مبكرا.

وكان النادي الأهلي قد فاز ببطولة السوبر مؤخرا من يد غريمه التقليدي نادي الزمالك ، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2 .

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