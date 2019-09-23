قطع الكهرباء عن قرى مركز زفتى للصيانة.. الأربعاء

أكد المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق محافظة الغربية، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية بمحيط محطة محولات زفتى القديمة بمحول رقم 3 يوم الأربعاء القادم من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباح نفس اليوم، وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتي للمحول.



كما أوضح "الحسيني" أن جميع المناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائي وهي "عزبة ديب، محول عجيل، المرشحة، مصنع نسيج زفتى، شارع الجيش، منطقة عزبة الحصري".



وأشار إلى أنه سيتم انقطاع الكهرباء عن خطوط الريف "سنباط، حانوت، نصف قرية ستدبسط، كفر العرب".



كما أهاب "الحسيني" المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات بتدبير تغذية بديلة خلال فترة الصيانة.

