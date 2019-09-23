بطريقة مبتكرة.. طريقة تحضير السمك البوري بورق العنب

وجبة السمك من الوجبات الأساسية التي يجب تناولها مرتين في الأسبوع فهي مفيدة للكبار والصغار، فإليكم طريقة عمل السمك بورق العنب من الشيف أميرة شنب.



مكونات السمك ملفوف بورق العنب



سمك بوري

ورق عنب

شرائح ليمون

عصير ليمون

شبت

كمون

ثوم مفروم

زيت زيتون

ملح

فلفل



طريقة تحضير السمك بورق العنب



*وضع عصير الليمون مع الشبت والثوم المفروم والملح والفلفل والكمون وزيت الزيتون، وحشو السمكة بالخليط.

*وبإستخدام السكين اصنعي فتحات بالسمكة لوصول الخليط بها وللطهي جيدًا.

*احضري صينية فرن مغطاة بورق فويل ومدهونة بزيت الزيتون.

*وضع الورق عنب في الصينية دون فراغات بينهم ثم ضعي السمكة وغطيها بورق العنب.

*ضعي الصينية بالفرن على درجة حرارة ١٨٠ واتركيها حتى تنضج.

*تقدم السمكة بورق العنب ساخنة مع شرائح الليمون