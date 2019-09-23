عملية لأطفالك.. طريقة عمل البسكويت الحلزوني



3 كوب دقيق

½ كوب سمنة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 كوب سكر مطحون

2 ملعقة كبيرة كاكاو



طريقة التحضير



*خلط السمنة مع السكر المطحون مع التقليب الجيد حتى تتم عملية المزج.

*يضاف على الخليط البيض مع الفانيليا.

*يوضع عليهم الدقيق مع البيكنج بودر، ويقلب جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة.

*تقسم العجينة إلى جزئيين متساويين، ويضاف لجزء منها الكاكاو.

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