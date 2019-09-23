عملية لأطفالك.. طريقة عمل البسكويت الحلزوني

يحب الأطفال الحلويات بطريقة كبيرة، وتحاول كل أم أن تقدم لهم الاطعمة المفيدة بشكل جديد، فنقدم لك طريقة عمل البسكويت الحلزوني على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مكونات البسكويت الحلزوني
3 كوب دقيق
½ كوب سمنة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 بيضة
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 كوب سكر مطحون
2 ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة التحضير
*خلط السمنة مع السكر المطحون مع التقليب الجيد حتى تتم عملية المزج.
*يضاف على الخليط البيض مع الفانيليا.
*يوضع عليهم الدقيق مع البيكنج بودر، ويقلب جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة.
*تقسم العجينة إلى جزئيين متساويين، ويضاف لجزء منها الكاكاو.
مكونات البسكويت الحلزوني
3 كوب دقيق
½ كوب سمنة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 بيضة
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 كوب سكر مطحون
2 ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة التحضير
*خلط السمنة مع السكر المطحون مع التقليب الجيد حتى تتم عملية المزج.
*يضاف على الخليط البيض مع الفانيليا.
*يوضع عليهم الدقيق مع البيكنج بودر، ويقلب جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة.
*تقسم العجينة إلى جزئيين متساويين، ويضاف لجزء منها الكاكاو.