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فن

جمبسوت أسود.. ياسمين صبرى فى إطلالة جديدة والجمهور يتغزل بها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:31 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
منار نور
نشرت الفنانة ياسمين صبرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت ياسمين صبرى فى الصور بجمبسوت أسود، وتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم ذات الألوان البينك.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمى " عليا النعمه فخر العرب " ، " الحلو بزيادة".

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.
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