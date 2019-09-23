المنيا جاهزة للسيول.. صيانة 34 مخرا ومراكز الإغاثة تستعد

تستعد محافظة المنيا لمواجهة أوضاع الطقس غير المستقرة والمتوقع حدوثها وتحذر منها هيئة الإرصاد الجوية.



وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الانتهاء من تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخرا طبيعيا و22 صناعيا، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أي أزمات طقسية.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل.



ووجه مديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة اى عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنبًا لحدوث أى انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجارى المياه أسفلها، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البرى.



كما كلف قاسم مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكل الأدوية المطلوبة وجميع أوجه الرعاية الصحية تحسبًا لأي تداعيات قد تحدث.



وأكد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقى البلاغات وإبلاغها للمسئولين لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.

