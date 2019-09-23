الصحة: فريق طبي مصري لمسح وعلاج فيروس سي في جنوب السودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي مصري، اليوم، إلي جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".



وأوضح بيان للوزارة، أن الفريق الطبي سوف يفتتح أول وحدة فيروسات كبدية، تم تجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، وذلك بالعيادة المصرية بـ "جوبا"، تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية.



وأضاف البيان أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الجانب السوداني على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، واوضح أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلي جنوب السودان.



ولفت إلي أنه تم إرسال جرعات لعلاج "فيروس سي" مع الفريق الطبي المصري والذي تستمر زيارته مدة شهر لجنوب السودان، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.



وأشار إلي أنه سيتم إرسال فريق طبي آخر إلي تشاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لعلاج المواطنين.