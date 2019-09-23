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أخبار العالم

الرئيس الصيني: ينبغي حل الخلافات في الخليج سلميا عن طريق الحوار

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:24 م
لرئيس شي جين بينج
لرئيس شي جين بينج
رويترز
نقل التليفزيون الرسمي في الصين عن الرئيس شي جين بينج قوله لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بكين، اليوم الاثنين، إن الخلافات في منطقة الخليج ينبغي أن تُحل سلميا عن طريق الحوار.

ونقل التليفزيون عن شي قوله، دون أن يتطرق بشكل مباشر للهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية الأسبوع الماضي: "في الوقت الراهن الوضع معقد وحساس في منطقة الخليج بالشرق الأوسط".

وألقت السعودية والولايات المتحدة باللوم في الهجوم على إيران لكن طهران تنفي ضلوعها فيه.

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