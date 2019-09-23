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أخبار العالم

رئيس زيمبابوي يكشف حقيقة مؤلمة عن وفاة موجابي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:25 م
الرئيس السابق روبرت
الرئيس السابق روبرت موجابي
رويترز
نقلت صحيفة مملوكة للدولة عن رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا قوله إن الرئيس السابق روبرت موجابي توفي بسبب السرطان بعد وقف العلاج الكيماوي لأنه لم يعد فعالا، في أول إعلان من الحكومة عن سبب وفاته.

وتوفي موجابي، الذي قاد زيمبابوي إلى الاستقلال وسحق خصومه على مدى حكمه الذي استمر قرابة أربعة عقود ودفع بالبلاد إلى الفقر، في السادس من سبتمبر عن عمر 95 عاما في سنغافورة.

وقال منانجاجوا لأنصار للحزب الحاكم في نيويورك، حيث يحضر هذا الأسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن موجابي كان مريضا بالسرطان، لكنه لم يكشف عن نوعه.

ولم يدفن موجابي بعد لأن الحكومة تشيد مقبرة في ضريح قومي مخصص لمقاتلي حرب التحرير في العاصمة هاراري. ويرقد جثمانه في مقر إقامته (بلو روف) في العاصمة.

وقال منانجاجوا في تصريحات نقلتها صحيفة هيرالد، اليوم الاثنين: "توقف العلاج، أوقف الأطباء العلاج، العلاج الكيماوي، أولا بسبب السن وأيضا لأن السرطان انتشر ولم يعد (العلاج) مجديا".

ونشر موقع ويكيليكس في عام 2011 برقية دبلوماسية أمريكية تقول إن موجابي مصاب بسرطان البروستاتا وإن المرض انتشر إلى أعضاء أخرى بجسده، وهو ما نفاه مسؤولون بالحكومة.

وأثناء وجوده في السلطة، وقبل إجباره على التنحي بعد انقلاب في نوفمبر 2017، كان موجابي يسافر مرارا إلى سنغافورة للعلاج.

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