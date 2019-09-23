فيليب موريس تقود حملة لمكافحة تدخين الشباب تحت 18 سنة

في إطار حرصها على تفعيل دورها بمجالات المسئولية المجتمعية، تواصل شركة فيليب موريس مصر للعام الرابع حملتها لمكافحة التدخين لمن هم أقل من 18 سنة.





ينفذ الحملة فرق توعية من الشباب تابعة للشركة تم تدريبهم على أحدث طرق التواصل الاجتماعي في كيفية التعامل مع المواطنين، وأصحاب منافذ البيع للرد على أي استفسارات فيما يتعلق بأهداف الحملة للتأكيد على ضرورة التزام البائعين بعدم بيع منتجات التبغ والسجائر لمن هم دون السن القانونية.





وقررت الشركة تحريك عدة فرق في زيارات ميدانية بالمحافظات للتوضيح وتحفيز المسئولين عن منافذ البيع والأكشاك على ضرورة اتباع وتطبيق مواد القانون في عدم بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية، وسيتم توزيع ملصقات برسائل واضحة "أقل من 18 مش حبعلك، مش حتشتري".



