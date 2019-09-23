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أخبار البلد

فيليب موريس تقود حملة لمكافحة تدخين الشباب تحت 18 سنة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:21 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
في إطار حرصها على تفعيل دورها بمجالات المسئولية المجتمعية، تواصل شركة فيليب موريس مصر للعام الرابع حملتها لمكافحة التدخين لمن هم أقل من 18 سنة.

ينفذ الحملة فرق توعية من الشباب تابعة للشركة تم تدريبهم على أحدث طرق التواصل الاجتماعي في كيفية التعامل مع المواطنين، وأصحاب منافذ البيع للرد على أي استفسارات فيما يتعلق بأهداف الحملة للتأكيد على ضرورة التزام البائعين بعدم بيع منتجات التبغ والسجائر لمن هم دون السن القانونية.

وقررت الشركة تحريك عدة فرق في زيارات ميدانية بالمحافظات للتوضيح وتحفيز المسئولين عن منافذ البيع والأكشاك على ضرورة اتباع وتطبيق مواد القانون في عدم بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية، وسيتم توزيع ملصقات برسائل واضحة "أقل من 18 مش حبعلك، مش حتشتري".

تأتي الحملة في إطار احترام شركة فيليب موريس لدورها المجتمعي، خاصة وأن الشركة تحذر دائما من مخاطر التدخين، لذلك تسعى لمنع بيع أي منتجات لمن هم دون السن القانونية حتى لا يسهل حصولهم على هذه المنتجات قبل أن تكتمل رؤيتهم بما يرونه مناسبا لهم.

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