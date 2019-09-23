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برلمان

سلامة الجوهري: الشعب المصري لديه وعي لمواجهة مخططات الإرهابيين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:06 م
النائب سلامة الجوهري
النائب سلامة الجوهري
فريده محمد
قال اللواء سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الشعب المصرى لديه من الوعى ما يكفى لمواجهة كافة مخططات الجماعات الارهابية وجماعات التخريب.

وأضاف الجوهرى فى بيان له أن مصر نجحت فى المرور من الكثير من المواقف الصعبة والحاسمة منذ ثورة يونيو وحتى الآن، وهو ما يزعج قوى الشر التى فشلت كل مخططاتها ولذلك تسعى إلى فتح أبواب جديدة للتخريب والفتن لكنها لم ولن تنجح .

وتابع الجوهري"إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى شاهدة عليه فى مختلف المجالات ولا يمكن لأحد أن ينكر ما حققته مصر من تطور فى السنوات الأخيرة بفضل تماسك الشعب ووحدته مع قيادته السياسية" .

وأكد الجوهرى أن الشعب الذى تحمل كل المراحل الصعبة وكل الإجراءات الاقتصادية التى مررنا بها، لا يمكن أن يترك أى مساحة لجماعات مخربة تحاول العبث بأمن واستقرار هذا الوطن الذي استعدناه بعد تقديم الكثير من التضحيات .

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