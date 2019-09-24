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برلمان

صحة البرلمان: سنتابع تحسن مستوى الخدمات فى المستشفيات الحكومية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة ستركز خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان على متابعة تحسن مستوى الخدمات فى المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الأولية.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستتابع أيضا منظومة التأمين الصحى الشامل والذى بدأ انطلاقه فى محافظة بورسعيد، وماتم فيه ورصد الإيجابيات والسلبيات فى المنظومة.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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