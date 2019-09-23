الفريق أسامة ربيع يستقبل السفير الفرنسي في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأحد، السفير ستيفان روماتييه السفير الفرنسي في القاهرة، وبرفقته وفدًا رفيع المستوى من السفارة، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.





ورحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الفرنسي في هيئة قناة السويس، مؤكدا استعداد قناة السويس لاستقبال كافة فئات وأحجام سفن الأسطول البحري العالمي في ظل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة وهو ما يصب لصالح خدمة حركة الملاحة العالمية.





من جانبه، قدم السفير ستيفان روماتييه التهنئة إلى الفريق أسامة ربيع بتوليه منصبه الجديد رئيسا لهيئة قناة السويس،مؤكدا عمق روابط التعاون المشترك التي تربط فرنسا بقناة السويس والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.





وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك واستعراض تطورات حركة الملاحة بالقناة وما تشهده من زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.



