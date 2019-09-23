بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

نشرت الفنانة بسمة على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، صورا لها خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.





وظهرت بسمة، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوف من الظهر ذات اللون الأسود، وواضعة ماكياج هادئ تاركة شعرها الأسود مندسل على الأكتاف.





وتميزت بسمة في إطلالتها بارتدائها مجوهرات فخمة ، نالت إعجاب متابعيها.



