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مرأة

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:21 م
بسمة
بسمة
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة بسمة على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، صورا لها خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

وظهرت بسمة، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوف من الظهر ذات اللون الأسود، وواضعة ماكياج هادئ تاركة شعرها الأسود مندسل على الأكتاف.

وتميزت بسمة في إطلالتها بارتدائها مجوهرات فخمة ، نالت إعجاب متابعيها.

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة
بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة
بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة
بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة
بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة
بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

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