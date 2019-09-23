فان دايك يقترب من جائزة أفضل لاعب في العالم

أكدت صحيفة تقارير الصحف الإيطالية إن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول يقترب بقوة لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم "the best"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن إيقاف ميسي لفترة 3 أشهر على خلفية انتقاده لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خلال البطولة القارية، قد يؤثر على فرصه بالجائزة لكونها تلحظ "السلوك العام داخل وخارج الملعب".



وأضافت الصحفية: أن فان دايك نجح على كل المستويات بعكس رونالدو الذي لم يظهر بالشكل اللائق والمعتاد مع فريقه يوفنتوس خلال الموسم الماضي.



ونجح فان دايك في حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة فريق ليفربول على حساب منافسه توتنهام كما حصد لقب أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".