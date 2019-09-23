ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فان دايك يقترب من جائزة أفضل لاعب في العالم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:39 م
فان دايك
فان دايك
عبدالله هشام
أكدت صحيفة تقارير الصحف الإيطالية إن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول يقترب بقوة لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم "the best"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن إيقاف ميسي لفترة 3 أشهر على خلفية انتقاده لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خلال البطولة القارية، قد يؤثر على فرصه بالجائزة لكونها تلحظ "السلوك العام داخل وخارج الملعب".

وأضافت الصحفية: أن فان دايك نجح على كل المستويات بعكس رونالدو الذي لم يظهر بالشكل اللائق والمعتاد مع فريقه يوفنتوس خلال الموسم الماضي.

ونجح فان دايك في حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة فريق ليفربول على حساب منافسه توتنهام كما حصد لقب أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم ليفربول ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

محمد صلاح يحصد المركز السادس في جائزة أفضل لاعب.. تفاصيل

تسريبات تكشف اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

ميسي ورونالدو وفان دايك.. ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا؟

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019 YouTube

زميل محمد صلاح.. أليسون بيكر أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا 2019

ترشيحاتنا

الصدق أقوى سلاح.. فريدة الشوباشى: عمرو أديب وجه صفعة لـ الجماعة الإرهابية .. فيديو

حقيقة أم خيال.. السماح لغير المحجبات بالسير في شوارع السعودية

استعداد خاص لـ سعد سمير قبل ساعات من مواجهة سموحة

عملية نصب بـ2 مليون ريال.. القبض على سعودييَن و3 مقيمين خدعوا سودانيًا

أوسكار المهرجان.. الجمهور يسخر من لقاء الخميسي بمهرجان الجونة

فايلر يحشد القوة الضاربة .. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلي أمام سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها وتشبه الملكة