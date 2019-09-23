معاشات استثنائية وزيادة معاشات لـ15 من قدامى العمل النقابى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضى بمنح معاشات استثنائية لعشرة من قدامى النقابيين وزيادة معاشات 5 آخرين بقيمة 200 جنيه تضاف لمعاشهم الحالى وهم، رجب سيد مصطفى من نقابة عمال التجارة، وورثة المرحوم على محمد عبد الله من نقابة الصناعات الغذائية، وكل من: عبد الفتاح احمد محمد، وورثة المرحوم طارق محمد على وكامل بيومى من نقابة العاملين بالبناء والاخشاب.





ونص القرار على منح معاشات استثنائية لعشرة آخرين من نقابة البناء والاخشاب وقدره 450 جنيها شهريا وهم: أحمد محمد الشربينى أحمد، وسعيد عبد الوهاب تهامى، وجودة إمام محمد عبد الحميد، ومحسن عبد العظيم السيد، ومحمد شكرى محمد عوض، ومنصور هلال محمد أحمد، وحسن على احمد، ومحمد المنسى محمد حسن، والسيد ابراهيم السيد احمد، ومحمد احمد عبد العزيز أحمد.



