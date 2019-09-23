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أخبار البلد

مصر للطيران تستعرض نجاح خطتها للدمج في ندوة بالأكاديمية البحرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:37 م
مشاركة مصر للطيران
مشاركة مصر للطيران في الندوة
نورهان خفاجي
شاركت مصر للطيران، اليوم الاثنين، في ندوة تحت عنوان "تطوير المؤسسات"، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بغرض تطوير المجتمع ورفع كفاءات قيادات الشباب ونقل الخبرات بين المتحدثين.

وضمت الندوة عدد كبير من النماذج الناجحة، وقام إيهاب غازي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالحضور نيابًة عن الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، باستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة الوطنية مصر للطيران وعن تطويرها وإعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة وكيفية إدارتها للأزمات التي تعرضت لها وتحديث الأسطول وغيره.

وأشار إيهاب غازي، إلى خطوات التطوير التي قامت بها الشركة في جميع المستويات وانعكاس ذلك على إيرادات مصر للطيران في العام المالي الأخير.

وحرص فريق من الدعاية والإعلام بمصر للطيران، على التواجد والمشاركة بالندوة، وقام بتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين بالندوة.
مصر للطيران تستعرض نجاح خطتها للدمج في ندوة بالأكاديمية البحرية
مصر للطيران تستعرض نجاح خطتها للدمج في ندوة بالأكاديمية البحرية

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