مفاجأة أوغندية.. سلاح طلعت يوسف لاصطياد الزمالك فى بتروسبورت

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لمواجهة الزمالك اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.



وشهدت الأيام الماضية تركيزا من جانب طلعت يوسف مدرب الاتحاد فى دراسة الزمالك ونجح فى الوقوف على نقاط القوة والضعف لديه، واستقر المدير الفنى للاتحاد السكندرى على تجهيز الأوغندى "أوكوى" لقيادة هجوم الفريق فى مواجهة اليوم أمام الزمالك.



ويرى طلعت يوسف أن المهاجم الأوغندى يستطيع صناعة الفارق مع الفريق السكندرى فى مواجهة الليلة فى ظل القدرات الفنية والبدينة التى يمتلكها اللاعب.



ويعد "أوكوى" واحدا من أهم اللاعبين داخل الاتحاد فى ظل الخبرات التى يتمتع بها، وقيادته للمنتخب الأوغندى خلال الفترة الماضية.



