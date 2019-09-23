ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة أوغندية.. سلاح طلعت يوسف لاصطياد الزمالك فى بتروسبورت

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:35 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
عمرو الحلوانى
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لمواجهة الزمالك اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا من جانب طلعت يوسف مدرب الاتحاد فى دراسة الزمالك ونجح فى الوقوف على نقاط القوة والضعف لديه، واستقر المدير الفنى للاتحاد السكندرى على تجهيز الأوغندى "أوكوى" لقيادة هجوم الفريق فى مواجهة اليوم أمام الزمالك.

ويرى طلعت يوسف أن المهاجم الأوغندى يستطيع صناعة الفارق مع الفريق السكندرى فى مواجهة الليلة فى ظل القدرات الفنية والبدينة التى يمتلكها اللاعب.

ويعد "أوكوى" واحدا من أهم اللاعبين داخل الاتحاد فى ظل الخبرات التى يتمتع بها، وقيادته للمنتخب الأوغندى خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوغندى إيمانويل اوكوى مهاجم الاتحاد السكندري يصل إلى الإسكندرية

الأوغندى أوكوي يغادر الإسكندرية للمشاركة للانضمام لمنتخب بلاده

ميتشو يحسم حرب المراكز.. والزمالك يتسلح بالقوة الضاربة لاصطياد بيراميدز

الاتحاد السكندري يتعجل عودة إيمانويل أوكوي

20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

ترشيحاتنا

كيف عانت أنغام بعد زواجها من أحمد إبراهيم

أمريكا بتاكل فول وطعمية وبتنجان.. افتتاح مطعم مصري شهير بنيويورك

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

فرج عامر يفجر مفاجآت قبل ساعات من مواجهة النادي الأهلي

موعد حفل توزيع جوائز ذا بيست والقنوات الناقلة

مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يخطفان الأنظار في حفل Emmy awards .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها وتشبه الملكة