طلب إحاطة يحذر من انتشار أسلاك الكهرباء المكشوفة في الطرق

توجهت المهندسة فايقة فهيم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى وزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن انتشار أسلاك الكهرباء العارية في الطرق والميادين العامة بالمحافظات، مما يعرض المواطنين لخطر الموت.



ووصفت النائبة، فى طلبها أسلاك الكهرباء العارية، بـ"أفخاخ قاتلة" تنتشر فى شوارع مصر، تسكن فى أكشاك محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة، التى تطل منها الأسلاك حاملة الموت، لتصيد ضحاياها ممن يسيرون بجوارها أو يحاولون تصحيح وضعها لتقتلهم صعقًا.



وأرجعت "فهيم" ذلك إلى غياب الصيانة والمتابعة الدورية على أسلاك الكهرباء الموجودة بشوارع وطرق مصر، مما يهدد حياة آلاف المواطنين المقيمين بالقرب منها والمجاورين لها والمارين من أمامها.



وتساءلت النائبة فايقة فهيم: لماذا تتجاهل الأحياء والمحليات وجود أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية المفتوحة فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية؟.. ما خطورة ذلك؟.. وكيف نحمى أولادنا من هذا الإهمال الجسيم؟.



وحمّلت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، الأحياء والمحليات، المسئولية الكاملة عن تركيب وصيانة ومتابعة جميع الكابلات الكهربائية بالشوارع، مطالبة بإبعاد مصادر الخطر من مسافة 25 إلى 150 مترًا عن المبانى السكنية.