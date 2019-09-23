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اقتصاد

المصرية المغربية لرجال الأعمال: الاستقرار أساس تحقيق التنمية الشاملة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:59 م
محمد عادل حسني
محمد عادل حسني
ولاء عبد الكريم
دعا محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إلى ضرورة تكاتف أطراف المجتمع من حكومة وقطاع خاص ومنظمات أعمال ومجتمع مدنى من أجل الحفاظ على ما تحقق من إنجازات اقتصادية واستحقاقات اجتماعية ساهمت فى تحقيق معدلات التنمية فى مصر.

وقال حسنى إن الاستقرار يظل الأساس فى طريق النمو والتنمية الحقيقية والشاملة التى بدأت ببرنامج إصلاح اقتصادى هو الإجراء فى تاريخ مصر الحديث.

وأكد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال ضرورة فتح قنوات التواصل مع الدول العربية وعلى رأسها المملكة المغربية من أجل بحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك وإقامة المشروعات واستثمار رؤوس الأموال العربية فى الوطن العربي من أجل السيطرة على معدلات البطالة  التي تعانى منها المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن على الحكومات والقطاع الخاص دورا مهما فى توطين رؤوس الأموال العربية داخل محيطنا العربي.

وقال حسنى إن هناك العديد من التحديات الضخمة يعيشها العالم العربي نتيجة الصراعات التى غرسها وبثها الإرهاب والتطرف والتعصب، مشيرا إلى أن مصر قدمت ومازالت تقدم نموذجا يحتذي به فى تكاتف أبناء الشعب للوصول بالبلد إلى بر الأمان.

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