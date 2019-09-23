وكيل تعليم الفيوم من طابور الصباح: نجاح العملية التعليمية خط الدفاع الأول لمصر

قام الدكتور محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم ، بمتابعة عدد من المدارس بشرق الفيوم، كما حضر طابور الصباح والنشيد الوطني بمدرسة السادات الإعدادية بنين بشرق الفيوم، وألقى كلمة أكد خلالها على ضرورة الجد والاجتهاد منذ اليوم الأول مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أننا في انتظار تحقيق التفوق أسوة بزملائهم في العام الماضي، حيث حصل 49 طالبا من طلاب الشهادة الإعدادية على 280/280 درجة.



كما أشاد بالمعلم ودوره في المجتمع، وأشاد بالمعلمين الشرفاء في نهضة وتطور العملية التعليمية، وأن نجاح العملية التعليمية هو خط الدفاع الأول لمصر، ونبه على السادة المعلمين بضرورة بث روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب منذ الصغر.



كما أشرف على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب وحضر توزيعها بنفسه وتأكد من استلام الطلاب للكتب الدراسية.



كما حضر الحصة الأولى للصف الثالث الإعدادي خلال تدريس مادة اللغة العربية، وحصة رياضيات في الصف الأول الإعدادي، وحصة علوم بالصف الثاني الإعدادي، وتفقد معمل العلوم وحجرات النشاط، ومكتبة المدرسة.



ونبه على إدارة المدرسة بضرورة العمل الجاد والمتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، والتأكد من تواجد الجدول المدرسي وقائمة الطلاب بكل فصل دراسي.