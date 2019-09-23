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برلمان

المسعود: الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الأثرية يخدم الدولة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:05 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
فريده محمد
قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك جهدا مشكورا من القطاع الخاص لإنجاز مشروع متحف الغردقة في الوقت المطلوب وبالشكل الذي يليق بمصر.

وأشار النائب، في بيان له، إلى أنه من المقرر افتتاح المتحف نهاية العام الجاري، حيث أوشكت عملية التشطيبات الداخلية لمبني المتحف على الانتهاء، وفقا للاشتراطات المطلوبة لتأمين المبني، وتجهيزه بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

ولفت إلى أن فكرة تنفيذ المشروعات الأثرية والسياحية بالمشاركة مع القطاع الخاص، سوف يزيد معدلات السياحة ويعمل على تطوير المشروعات الأثرية وتعظيم مردودها على الاقتصاد المصري.

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