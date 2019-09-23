جايكا تشارك في مؤتمر الإفلا بأثينا

شارك وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) المنعقد في أثينا، حيث تضمن الوفد الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور أمجد الجوهري، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، وهيروشي كاوامورا، رئيس فريق الخبراء اليابانيين في مصر وباقي أعضاء الفريق الياباني.



وحضر الوفد عدد من الاجتماعات التى ناقشت سبل اتاحة المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة المطبوعات، ودور التكنولوجيا فى دمج جميع فئات المجتمع.



يقع ذلك في إطار مشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر عبر تحسين إمكانية الوصول للمعلومات، المنفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودار الكتب والوثائق القومية‎، ومكتبة الإسكندرية، لدعم تحويل محتويات الكتب والمواد المطبوعة باللغة العربية إلى الشكل الرقمي أو ما يتم تسميته بنظام المعلومات الرقمي "ديزي"، مما يساهم في تحسين إمكانية وصول المعلومات للأشخاص ذوي إعاقة قراءة المطبوعات.



وترسل جايكا أيضًا الخبراء إلى مصر لتبادل الخبرات مع الجانب المصري، حيث أوفدت ستة من المسؤولين من الجانب المصري لزيارة اليابان في أبريل 2019 بهدف مشاركة الخبرات اليابانية، ووفرت الأنظمة والمعدات اللازمة.



كما دعمت تنظيم البرنامج الأول لتدريب المدربين في يوليو 2019 للعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودار الكتب والوثائق القومية‎، ومكتبة الإسكندرية.